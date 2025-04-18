Алип сделал откровенное признание об Адиеве

На днях исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев.
— Нуралы, в «Химках» произошла смена тренера, теперь подмосковный коллектив возглавляет ваш хороший знакомый Магомед Адиев, вместе с ним вы работали в сборной Казахстана. Что можете сказать о том самом периоде работы и о сильных сторонах этого наставника?
— Только положительное. С ним работать — только в радость. Помню, как в Лиге наций с ним выиграли. Желаю ему успехов в новой должности в «Химках». Вроде бы его только вчера объявили, мы еще не общались. Но обязательно послезавтра после игры пообщаемся, — рассказал Алип пресс-службе клуба.
— Можете выделить его сильные стороны, как специалиста? Что вам запомнилось больше всего?
— Он хороший мотиватор и под каждую команду может подстроить тактику.
— Чего ожидаете от матча с «Химками»? Третья домашняя игра подряд. Понятно, что настраиваетесь на победу, но просто не будет.
— Да, конечно. В первом круге они у нас отобрали очки, и в том году тоже, по-моему. Нужно настраиваться на любую команду, независимо от того, какие у нее сейчас проблемы. Самое главное — самим настроиться.