Зобнин: «Спартаку» не нужно делать ставку на Кубок или чемпионат, надо выигрывать все игры

«Нам нужно выигрывать все матчи. Дальше у нас не будет проходных матчей. Не нужно делать никаких ставок на чемпионат или Кубок. Следующий матч с “Акроном” — нужно настраиваться на битву и быть готовым к тому, что будет очень серьёзный соперник. Стараться побеждать, а дальше посмотрим и увидим», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.