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Зобнин: «Спартаку» не нужно делать ставку на Кубок или чемпионат, надо выигрывать все игры

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отверг идею неравномерного распределения сил между матчами Фонбет Кубка России и Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Нам нужно выигрывать все матчи. Дальше у нас не будет проходных матчей. Не нужно делать никаких ставок на чемпионат или Кубок. Следующий матч с “Акроном” — нужно настраиваться на битву и быть готовым к тому, что будет очень серьёзный соперник. Стараться побеждать, а дальше посмотрим и увидим», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Во вторник, 15 апреля, «Спартак» разгромил «Урал» (3:0) в ¼ финала Пути регионов. В следующей стадии подопечные Деяна Станковича встретятся с московским «Динамо». Игра пройдёт во вторник, 29 апреля. В РПЛ за шесть туров до финиша красно-белые с 47 очками занимают третье место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.