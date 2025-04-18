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Юран: «Спартак» и ЦСКА могут вклиниться в чемпионскую гонку, но это зависит не от них

Бывший главный тренер Пари НН Сергей Юран назвал условия, при которых московские ЦСКА и Спартак могут включиться в гонку за золотые медали Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» и ЦСКА, с учётом того, что армейцы набрали ход, гипотетически ещё могут вклиниться. Допускаю. Но это по-прежнему не от них зависит, а от «Краснодара» с «Зенитом», насколько убедительно два лидера будут проводить концовку и максимально набирать очки. А москвичам остаётся брать всё своё и ждать", — приводит слова Юрана LiveSport.

За шесть туров до конца чемпионата «Спартак» и ЦСКА занимают, соответственно, третье и четвёртое места в турнирной таблице. В активе обоих клубов по 47 набранных очков. Отставание от «Зенита» составляет три очка, от «Краснодара» — пять очков.