Юран: «Спартак» и ЦСКА могут вклиниться в чемпионскую гонку, но это зависит не от них

«Спартак» и ЦСКА, с учётом того, что армейцы набрали ход, гипотетически ещё могут вклиниться. Допускаю. Но это по-прежнему не от них зависит, а от «Краснодара» с «Зенитом», насколько убедительно два лидера будут проводить концовку и максимально набирать очки. А москвичам остаётся брать всё своё и ждать", — приводит слова Юрана LiveSport.