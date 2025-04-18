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«Уже поздно исправлять, над этим работают в детских школах». Юран — о проблемах «Спартака»

Российский тренер Сергей Юран высказался о проблемах московского Спартака с реализацией в весенней части сезона.

Источник: Чемпионат.com

— За последние два матча «Спартак» нанёс 23 удара мимо ворот. Почему всё время бьют в «молоко»?

— Это надо спросить у футболистов. Сейчас уже поздно что-то исправлять — над этим работают в детской школе. Максимум — в молодёжных командах. А взрослый футболист обязан попадать, хотя бы через раз. Но соперники тоже не столбы — не дают спокойно обработать, всё время под давлением нападающие находятся, — приводит слова Юрана LiveSport.

После 24 туров московский «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. Отставание от лидирующих в чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара» составляет, соответственно, три и пять очков.