Тимощук: в «Зените» не сомневаются в бомбардирских качествах Соболева

«В его бомбардирских качествах мы не сомневаемся. Действительно, статистика говорит о том, что он много забивал и проделывал хорошую работу. К счастью, он забил нужный гол сейчас. Надеемся, что это станет определённым стимулом и толчком к более яркой игре. Я думаю, что всё зависит только от него», — приводит слова Тимощука Metaratings.