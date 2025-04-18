«Что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел?» Юран раскритиковал Медину из «Спартака»

— Не то, что жареным, всё по справедливости. Такой момент был как-то в Италии. Игрок средней команды, по-моему «Кремонезе», забивает пенальти, а его тут же меняют. С чего? Потом выяснилось, не должен был бить. Тренер объяснил — у нас должна быть игровая дисциплина, футболисты обязаны выполнять требования. А здесь что вообще такое? Ты на пляж в отпуске вышел? Тем более, на поле штатный пенальтист. Поэтому со Станковичем полностью солидарен. Этот момент нельзя было оставлять без внимания, — приводит слова Юрана LiveSport.