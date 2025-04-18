Тренер «Зенита» Семак высказался о борьбе за два титула в нынешнем сезоне

«Мы должны исходить из того, что есть на сегодняшний день и делать максимум возможного для того, чтобы быть готовыми и к одному, и к другому турниру. Посмотрим, будет ли у нас достаточное количество игроков, сколько будет травм. И уже в последствии решать, насколько для нас будет иметь определяющее значение выставлять приоритет в одном или другом турнире», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».