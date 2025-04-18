Тренер «Акрона» Тедеев высказался о «Спартаке» перед матчем 25-го тура РПЛ

— Высокий уровень скоростей, высокий уровень мощностей, высокий уровень и быстрота действий при переключениях — это основа игры сегодняшнего «Спартака». Там есть очень много хороших футболистов. В принципе, ничего нового и удивительного мы не заметили. Сильная команда с сильным тренером. Нам нужно хорошо готовиться, для того чтобы сделать всё максимально от себя зависящее и, в конце концов, в этом матче выиграть.