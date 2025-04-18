«Краснодар» ждёт ключевой матч в гонке, а «Зенит» — дубль «Химок»? Интриги тура РПЛ

У «Локомотива» одна победа с 23 ноября. А завистники уже задаются вопросом через медиа: способен ли тренер Галактионов сделать качественный шаг вперёд? Пока это вопрос без ответа, как и будущее специалиста. Однако если он хочет остаться, то побеждать кризисный «Нижний» просто необходимо. Хоть команда Виктора Гончаренко и зацепила ничью с «Динамо», но надо понимать, что у них тоже не всё хорошо с составом и игрой. «Нижний» действительно превратился в одного из претендентов на вылет или по крайней мере на стыковые матчи. Так что трудно представить, что они зацепятся за очки с «Локо», если те не будут валять на поле дурака.