Анатолий Тимощук высказался об игре новичка «Зенита» Луиса Энрике

«Для Энрике это переходной чемпионат, потому что он играл в Европе и Бразилии, выдал сумасшедший год, получил награду лучшего игрока Южной Америки рядом с такими футболистами, как Месси. Получить такое признание — это достаточно высокая оценка.



Мы видим, насколько это классный квалифицированный игрок, хорошо оснащенный технически. Он показал это своим голом “Спартаку”. Я думаю, что мы ещё увидим много хорошего от него и почувствуем те качества, которые есть у Луиса», — приводит слова Тимощука Metaratings.