Генич: Алаеву важно, чтобы «Химки» доиграли чемпионат, и мало кого волнует на каком месте

«Я не знаю, как в 2025 году они будут проходить лицензирование, где будут находить средства. Может быть, какие‑то счета Садыгова разблокируют, может, Московская область как‑то адаптируется. Но я узнал, что они [Московская область] даже не входят в состав учредителей футбольного клуба “Химки”. Я думаю, что для имиджевой, репутационной составляющей чемпионата, чтобы спортивный принцип присутствовал Алаеву очень важно, чтобы “Химки” доиграли до конца, а какое они место возьмут — это мало кого уже волнует», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».