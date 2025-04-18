«Зенит» поздравил Клаудиньо с победой в чемпионате Катара

В заключительном, 22-м туре, чемпионата Катара «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» (5:0), довёл количество набранных очков до 52 и опередил «Аль-Духаиль» на два очка в итоговой таблице. Чемпионский титул стал для клуба 18-м в истории.