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«Зенит» поздравил Клаудиньо с победой в чемпионате Катара

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил бывшего полузащитника команды Клаудиньо с победой в чемпионате Катара в составе клуба «Аль-Садд».

Источник: Чемпионат.com

Напомним, бразилец перебрался в катарский клуб из «Зенита» в январе текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн.

«Клаудиньо — чемпион Катара в составе “Аль-Садда”! Поздравляем, друг!» — говорится в обращении пресс-службы «Зенита» в официальном телеграм-канале сине-бело-голубых.

В заключительном, 22-м туре, чемпионата Катара «Аль-Садд» разгромил «Аль-Ахли» (5:0), довёл количество набранных очков до 52 и опередил «Аль-Духаиль» на два очка в итоговой таблице. Чемпионский титул стал для клуба 18-м в истории.