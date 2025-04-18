Мостовой поздравил «Спартак» с 103-летием: «Остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь»

«Спартаку» остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь. Все-таки за 20 лет выиграть один чемпионат и один Кубок — это очень мало для такой команды, которая потратила за это время миллиарды рублей«, — сказал Мостовой “СЭ”.