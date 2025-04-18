«Раскачивают лодку». Инвестор «Химок» обвинил игроков в пиаре на бойкоте

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Инвестор футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов заявил, что игроки подмосковной команды решили устроить пиар-кампанию с бойкотом на фоне двух поражений.
Во вторник «Химки» объявили о том, что занимавший пост главного тренера Франк Артига и его штаб покинули команду по соглашению сторон. После увольнения испанца «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболисты «Химок» бойкотировали ряд тренировок клуба из-за задержек по зарплате.
«Вы же видели две последние игры “Химок”? Они были бездарными. Поэтому футболисты, наверное, решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и после расторжения контракта с Артигой стали раскачивать лодку, в которой сидят», — цитирует Садыгова Sport 24.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в четверг заявил, что ситуация в клубе ставит под угрозу репутацию чемпионата России. В пятницу функционер провел встречу с игроками, после этого он заявил, что РПЛ взяла на себя управление клубом. Позднее в команде сообщили РИА Новости, что футболисты получили зарплату за декабрь.
В последних двух матчах «Химки» уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4) и самарским «Крыльям Советов» (1:3). Команда (23 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ за шесть туров до завершения чемпионата. В среду исполняющим обязанности главного тренера «Химок» был назначен бывший главный тренер сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Магомед Адиев. В ближайшем матче «красно-черные» сыграют в гостях с петербургским «Зенитом» 20 апреля.