«Раскачивают лодку». Инвестор «Химок» обвинил игроков в пиаре на бойкоте

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в четверг заявил, что ситуация в клубе ставит под угрозу репутацию чемпионата России. В пятницу функционер провел встречу с игроками, после этого он заявил, что РПЛ взяла на себя управление клубом. Позднее в команде сообщили РИА Новости, что футболисты получили зарплату за декабрь.