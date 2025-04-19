Тренер «Зенита» Тимощук рассказал, как удаётся мотивировать футболистов без еврокубков

«Стараемся находить слова, аргументы, проводить какие-то параллели. Заменить еврокубковые матчи внутренними противостояниями действительно сложно. Но для меня всегда важным было принятие личного решения. Я с ним должен быть согласен, подчиняться ему и двигаться в нужном направлении. Если кого-то из футболистов что-либо не устраивает, есть главный тренер, руководство клуба, которые всегда готовы выслушать, обсудить и пойти навстречу. Думаю, никто не может упрекнуть наш клуб, что этого не происходит», — приводит слова Тимощука Metaratings.