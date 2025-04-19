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Шнякин отреагировал на критику Карпина в адрес комментаторов

Футбольный обозреватель Дмитрий Шнякин отреагировал на критику главного тренера сборной России Валерия Карпина в адрес спортивных комментаторов.

Источник: Чемпионат.com

«Отчасти согласен с Карпиным — например, в том, что комментаторы слишком много отвлекаются на лишнее. Это проблема. Специфика российского футбольного комментария в том, что мы говорим много и берём на себя большой функционал, в том числе оцениваем игру, описываем тактические детали. Это не хорошо и не плохо, ну вот так сложилась школа комментаторская.

Поверьте, почти 20 лет комментирую, всё это время общаюсь в соцсетях со зрителями — и у каждого свои хотелки. Одному нужны эмоции, другому — наблюдения по тактике. Один хочет, чтоб комментатор называл лишь фамилии игроков, другой предъявляет: “У меня свои глаза есть, игроков я вижу, расскажи о них что-то интересное!” — приводит слова Шнякина “Вечерняя Казань”.