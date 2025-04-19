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«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Оренбург» и махачкалинское «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Оренбург»: Москвичёв, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.