ЭСК РФС признала верным решение судьи в эпизоде матча «Зенит» — «Краснодар»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 24-го тура чемпионата страны против петербургского «Зенита», сообщается на сайте РФС.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 48-й минуте футболист «Зенита» Андрей Мостовой упал в штрафной после контакта с Александром Черниковым.
«Правильно не назначен пенальти в ворота команды “Краснодар”. Решение принято единогласно. Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком “Зенита” Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в заявлении.