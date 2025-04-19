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ЭСК РФС признала верным решение судьи в эпизоде матча «Зенит» — «Краснодар»

ЭСК поддержала судью, не назначившего пенальти «Краснодару» в игре с «Зенитом».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Павла Кукуяна не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче 24-го тура чемпионата страны против петербургского «Зенита», сообщается на сайте РФС.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. На 48-й минуте футболист «Зенита» Андрей Мостовой упал в штрафной после контакта с Александром Черниковым.

«Правильно не назначен пенальти в ворота команды “Краснодар”. Решение принято единогласно. Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком “Зенита” Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в заявлении.