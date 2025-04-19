ЭСК РФС признала верным решение судьи в эпизоде матча «Зенит» — «Краснодар»

«Правильно не назначен пенальти в ворота команды “Краснодар”. Решение принято единогласно. Александр Черников не нарушает правила в единоборстве с игроком “Зенита” Андреем Мостовым. Оба игрока ведут единоборство в честной манере. Контакт между игроками является игровым и ненаказуемым», — говорится в заявлении.