Махачкалинское «Динамо» проиграло аутсайдеру РПЛ

Футболисты «Оренбурга» дома обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Эмирджан Гюрлюк (59-я минута) и Ацамаз Ревазов (81). У проигравших отличился Темиркан Сундуков (28).
В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Динамо» Муталип Алибеков.
«Оренбург» поднялся с последнего на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Динамо» с 27 очками расположилось на десятой строчке.
В следующем туре «Динамо» 25 апреля примет «Краснодар», «Оренбург» двумя днями позже в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Хасанби Биджиев
Голы
Оренбург
Эмирджан Гюрлюк
(Брайан Мансилья)
60′
Ацамаз Ревазов
81′
Динамо Мх
Темиркан Сундуков
(Мохамед Аззи)
28′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
59
Максим Сыщенко
87
Данила Прохин
20
Дмитрий Рыбчинский
81
Максим Сидоров
35
Казымджан Караташ
46′
12
Андрей Малых
62′
14
Ярослав Михайлов
74′
24
Томас Муро
9
Брайан Мансилья
11′
75′
19
Ацамаз Ревазов
10
Саид Сахархизан
46′
90
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
86′
4
Данила Хотулев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
77
Темиркан Сундуков
86′
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
5
Джемал Табидзе
31′
62′
13
Сослан Кагермазов
85′
99
Муталип Алибеков
90+8′
10
Джавад Хоссейннеджад
32′
63′
21
Абдулпаша Джабраилов
16
Уссем Мрезиг
88′
7
Абакар Гаджиев
90′
47
Никита Глушков
74′
87′
9
Ражаб Магомедов
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
19
Фолы
13
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти