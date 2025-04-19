Клуб Дзюбы продлил контракт с главным тренером

«Акрон», проводящий дебютный сезон в РПЛ, после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице. С сентября за команду играет Артем Дзюба, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и установил рекорд по голам за сборную России (31).