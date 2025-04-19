Клуб Дзюбы продлил контракт с главным тренером

Соглашение с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым и его штабом продлено еще на два года. Об этом сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба РПЛ.
Тедеев 44-года, «Акрон» он возглавляет с декабря 2023-го. Он вывел команду в элитный дивизион российского футбола.
Ранее Тедеев возглавлял владикавказские «Автодор» и «Аланию», работал в тренерских штабах «Ростова» и казахстанского «Атырау».
«Акрон», проводящий дебютный сезон в РПЛ, после 24 туров занимает девятое место в турнирной таблице. С сентября за команду играет Артем Дзюба, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и установил рекорд по голам за сборную России (31).