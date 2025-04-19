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«Это футбол-анархия». Слишкович — о победном матче «Оренбурга» с «Динамо» Мх

Главный тренер Оренбурга Владимир Слишкович поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с махачкалинским Динамо (2:1).

Источник: Чемпионат.com

«Тяжёлый соперник, тяжёлое поле. Но мы сумели подстроиться под футбол соперника. Это футбол-анархия. Для меня это самая тяжёлая игра из всех. Очень сложно подстроиться. Но мы хорошо подготовились. Наше сердце и желание оказались ключевыми. Победа заслуженная. У нас концентрация была на максимуме. Эта победа даёт нам надежду на то, что эта команда может и хочет остаться в РПЛ.

Говорят, какой генерал, такая армия. Мои игроки знают, что я с них спрошу, если не будет настроя. Мы показали характер, желание и смысл в игре. Мы забили два гола, и я очень рад за ребят. Я вижу их желание и вижу, как они хотят играть», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.