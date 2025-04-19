У «Акрона» появится современная тренировочная база в Тольятти

«Согласно условиям концессионного соглашения мы возьмем земельный участок и находящееся рядом аварийное здание гостиницы — и приведем все в порядок. Здание отремонтируем, около него появится шесть футбольных полей. Планируем пока четыре с искусственным покрытием, еще два — с натуральным. Гостиница и четыре поля станут базой ФК “Акрон”, а еще два поля передадим для занятий детям. Все, кто захочет там заниматься спортом, получат такую возможность», — сказал Морозов.