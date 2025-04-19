«Краснодар» держит удар! В игре с «Ахматом» «быки» покончили с давними комплексами

Самое банальное — рассуждать о том, что субботняя игра стала для «Краснодара» тестом на прочность после крупного поражения в Санкт-Петербурге. Это в принципе на поверхности, а по факту — разве случилось что-то страшное? Разве «Зенит» за ту победу получил не стандартные три очка, а еще и какие-то бонусы в силу важности игры и взлетел на первое место? Вообще-то на вершине по-прежнему «быки», даже математически они главный фаворит чемпионата, и судьба титула в их собственных руках. Хотя, само собой, между гипотетическими восемью и реальными двумя очками преимущества над действующим чемпионом есть существенная разница.