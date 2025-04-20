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Дзюба: Дорогого стоит, что «Акрон» так гоняет «Спартак»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, выступая с послематчевой речью в раздевалке, отметил хорошую игру команды во встрече с московским «Спартаком».

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Акрон» на своем поле проиграл «Спартаку» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:3. Дзюба отметился забитым голом, его команда вела в счете большую часть встречи.

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что “Акрон” Тольятти гоняет так “Спартак”. Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, “Спартак” гоняли, и чуть-чуть не хватает. А это все немножко менталитет, немножко. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», — заявил Дзюба на видео, которое опубликовано в группе «Акрона» в соцсети «ВКонтакте».

В 21-м туре тольяттинская команда дома уступила ЦСКА со счетом 1:2. После 25 игр «Акрон» с 28 очками идет девятым в турнирной таблице.

Акрон
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
45+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
Спартак
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти