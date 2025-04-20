Дзюба: Дорогого стоит, что «Акрон» так гоняет «Спартак»

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что “Акрон” Тольятти гоняет так “Спартак”. Пока мы не перестанем в определенных моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, “Спартак” гоняли, и чуть-чуть не хватает. А это все немножко менталитет, немножко. Никто не виноват, мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», — заявил Дзюба на видео, которое опубликовано в группе «Акрона» в соцсети «ВКонтакте».