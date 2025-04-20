Даниил Фомин: Вы делаете акцент на рекорде Дзюбы, а я на своем голе с его передачи

— Наверно, не бывает так, что все матчи играешь будучи полностью заряженным. У нас была с этим проблема, но мы вовремя на нее обратили внимание и в ответном кубковом матче с ЦСКА выглядели очень достойно. Надо всё это сохранить и оставить этот позитив на всю оставшуюся часть сезона. Тем более мы и из Кубка еще не вылетели — есть шанс в нем в «Пути регионов». Как раз теперь там нужно выиграть у «Спартака». Плюс еще есть чемпионат, где ничего не потеряно. С таким отношением и там, и там можно всё исправить.