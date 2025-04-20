«Зенит» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 50 очков за 24 матча. «Химки» заработали 23 очка после 24 игр и располагаются на 12-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков за 25 игр.