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Вратарь «Ростова» Ятимов приземлился на голову и потерял сознание в матче с «Факелом»

Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов заменён из‑за травмы в матче с воронежским «Факелом» в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих.

Во втором тайме Ятимов после подачи с фланга пытался поймать мяч руками, неудачно упал, ударившись об поле головой. Получив первую помощь, Рустам пришёл в себя, но не смог продолжить игру. Вратарь покинул поле на носилках.

На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.