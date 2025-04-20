Вратарь «Ростова» Ятимов приземлился на голову и потерял сознание в матче с «Факелом»

Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу жёлто-синих.
Во втором тайме Ятимов после подачи с фланга пытался поймать мяч руками, неудачно упал, ударившись об поле головой. Получив первую помощь, Рустам пришёл в себя, но не смог продолжить игру. Вратарь покинул поле на носилках.
На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт — 1:0.
После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 33 очка.