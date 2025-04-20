«Ростов» уверенно обыграл «Факел» в матче 25-го тура РПЛ

Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Ростов» одержал победу со счётом 2:0.
На 30-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков открыл счёт. На 77-й минуте полузащитник Константин Кучаев увеличил преимущество гостей — 2:0.
После 25 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 55 очков.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
20.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Игорь Шалимов
Джонатан Альба
Голы
Ростов
Егор Голенков
(Кирилл Щетинин)
30′
Константин Кучаев
(Николай Комличенко)
77′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
61′
47
Сергей Божин
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
15
Владимир Ильин
4
Макс Дзиов
78′
10
Ильнур Альшин
13
Игорь Калинин
78′
19
Белайди Пуси
6
Дилан Мертенс
43′
46′
77
Александр Ломовицкий
7
Мохамед Браими
45+2′
62′
64
Андрей Ивлев
Ростов
3
Умар Сако
86′
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
18
Константин Кучаев
58
Даниил Шанталий
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
1
Рустам Ятимов
63′
71
Даниил Одоевский
10
Кирилл Щетинин
82′
87
Андрей Лангович
62
Иван Комаров
45+4′
48′
19
Хорен Байрамян
56′
69
Егор Голенков
45+5′
90′
8
Алексей Миронов
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
18
Фолы
20
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти