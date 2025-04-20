Дикая концовка игры «Динамо»! Удаление Даку, штанга, гол — невероятное невезение «Рубина»

Личка требовал играть как можно быстрее, но темп гасили многочисленные стыки и фолы. Казанцы успевали перестраиваться, закрывать зоны, висели на ногах динамовцев. В то же время и у команды Рашида Рахимова не получалась контригра. Малозаметен был Даку, однако тренер «Рубина» говорил, что его бомбардир доигрывает сезон с повреждением, поэтому КПД албанца ниже, чем прежде. Тем не менее первый голевой момент на 15-й минуте создали гости, когда Шабанхаджай едва не повторил свой трюк из встречи предыдущего тура с «Локомотивом». Только тогда он забил, обыграв квартет защитников, а теперь убежал от четверых после стандарта «Динамо» (прежде всего от проигравшего в скорости Лаксальта), но не реализовал выход один на один. Ударил плохо — Лунёв совершил сейв.