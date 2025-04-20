Адиев — о матче с «Зенитом»: основной состав «Химок» тренировался со мной полтора дня

— Можно сказать, полтора дня. Одна предыгровая и ещё одно занятие после всех наших итальянских забастовок. На работу приходим, но не работаем. Полтора дня уделили подготовке к игре, но это тоже нормально. Ситуация такая, какая есть. Нужно выходить из неё достойно. Я как главный тренер должен решить ситуацию.