Теперь «Факел» — всё? Снова поражение без голов — до повторения антирекорда всего три игры

На 38-й минуте Кучаев мог забить второй. Но чуть-чуть не повезло — мяч прошёл рядом со штангой. «Факел» хоть и продолжил давить, но до опасных моментов почти не доходило. Просто грусть. В перерыве Шалимов убрал Мертенса и выпустил Ломовицкого. Это слегка разнообразило атаки воронежцев, но вряд ли удивило соперника, который с начала второго тайма всем видом показывал, что собирается играть на результат. Поэтому шли аккуратные затяжки времени, и периодически они становились долгими. На 60-й минуте очень неудачно на шею приземлился Ятимов. Эпизод выглядел страшно. Ятимова (в сознании), унесли с поля на носилках — только здоровья голкиперу «Ростова»!