Теперь «Факел» — всё? Снова поражение без голов — до повторения антирекорда всего три игры

Если думаете, что вам как-то плохо — вспомните о «Факеле». И признайте — вашу ситуацию наверняка ещё можно исправить. А вот случай Воронежа безнадёжен. Ещё перед возобновлением сезона они шли в зоне стыковых матчей и, казалось, имеют неплохие шансы на спасение. Прошло почти два месяца. И вчера «Факел» окончательно свалился на дно. «Оренбург» вернулся в матче с Махачкалой, вырвал победу — и опередил главного конкурента в таблице.
Да, задача «Факела» не изменилась — требовалось побеждать «Ростов» на своём поле, чтобы вернуться на 15-ое место. Казалось, для этого есть перспективы: дончане давно не решают турнирных задач, проиграли два последних матча и просто докатывают сезон. Их можно было просто замучить своим анархичным футболом. Или хотя бы забить первый гол с ноября прошлого года. Но не вышло ни одного, ни другого.
Шалимов явно не собирался удивлять болельщиков, команду и соперника — продолжил доверять паре нападающих Каштанов — Ильин. И не так важно, что на двоих у них ноль мячей за всю весну. Ничего лучшего тренер так и не придумал. Зато креативно поступил Джонатан Альба: главный тренер «Ростова» неожиданно выпустил тройку защитников, отказавшись от привычного сочетания. Вот она — тренерская работа по подстройке с неприятном сопернику.
А события на поле развивалось предсказуемо: «Факел» стремился больше контролировать мяч, но из-за нехватки мастерства и идей долгим владение не выходило. А когда мяч оказывался у ростовчан, соперник стремился максимально быстро перекусывать атаки на этапе идеи. По темпу — успевали это делать. Но не сказать, что для гостей это стало сюрпризом. Поэтому после несколько попыток придумать что-то интересное, «Ростов» упростил игру и стал просто забрасывать мяч вперёд. Там со всем должны были разобраться Голенков и Комличенко.
Хотя на первых минутах не удавалось. Хозяева (где-то случайно) даже создали несколько неплохих подходов. Где-то помогали рикошеты, где-то — наоборот мешали. А на 16-й минуте Каштанов полетел один на один с вратарём и забил. Потом на камерах мы увидели очевидный офсайд. Но показалось — знак хороший. На 26-й минуте весь «Ростов» просил Буланова поставить пенальти за фол на Осипенко, но судья не поддался на требования. А вскоре дончане забили: мяч после подачи углового прилетел точно на голову Голенкову. Того никто не закрыл. Как такое стало возможным — никто не понимает.
На 38-й минуте Кучаев мог забить второй. Но чуть-чуть не повезло — мяч прошёл рядом со штангой. «Факел» хоть и продолжил давить, но до опасных моментов почти не доходило. Просто грусть. В перерыве Шалимов убрал Мертенса и выпустил Ломовицкого. Это слегка разнообразило атаки воронежцев, но вряд ли удивило соперника, который с начала второго тайма всем видом показывал, что собирается играть на результат. Поэтому шли аккуратные затяжки времени, и периодически они становились долгими. На 60-й минуте очень неудачно на шею приземлился Ятимов. Эпизод выглядел страшно. Ятимова (в сознании), унесли с поля на носилках — только здоровья голкиперу «Ростова»!
Казалось, сценария может быть два: либо «Факел» героически забьёт и спасётся. Либо пропустит второй и сдастся. Второй они пропустили после очень странной потери Ивлева. Кучаев бил почти без сопротивления.
Парадокс, что только после этого Воронеж выдал лучшие 10 минут весны. Сначала супершанс упустил Каштанов, потом классно бил Ильин. Одоевский после спасения даже ударился головой о штангу — хорошо, что обошлось без второй замены. Но это не помогло «Факелу» забить хотя бы один мяч — теперь количество матчей без голов достагло девяти. До повторения антирекорда — три матча: на втором месте антирейтинга — «СКА-Хабаровск», который в сезоне 2017/2018 не смог отличиться в 10 матчах подряд, а лидер — «Томь» — команда провела 12 безголевых встреч кряду в сезоне 2011/2012.
Воронеж остался на последнем месте в РПЛ. И, кажется, оттуда уже не поднимется — впереди выезд в Казань и домашний матч со «Спартаком».
Автор: Дмитрий Зимин