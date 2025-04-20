Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА — «Крылья Советов»: объявлены стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.

Источник: Sport24

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Роша, Лукин, Келлвен, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев, Алеррандро.

Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Гайич, Мухин, Бандикян, Файзуллаев, Шуманский, Койта, Гуарирапа, Глебов.

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Евгеньев, Гагнидзе, Иванисеня, Дмитриев, Шитов, Цыпченко, Рахманович, Бабаев.

Матч между командами пройдет в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.