ЦСКА — «Крылья Советов»: объявлены стартовые составы на матч РПЛ

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Роша, Лукин, Келлвен, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жемалетдинов, Мусаев, Алеррандро.
Запасные: Тороп, Абдулкадыров, Дивеев, Мойзес, Гайич, Мухин, Бандикян, Файзуллаев, Шуманский, Койта, Гуарирапа, Глебов.
«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.
Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Евгеньев, Гагнидзе, Иванисеня, Дмитриев, Шитов, Цыпченко, Рахманович, Бабаев.
Матч между командами пройдет в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.