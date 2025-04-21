«Краснодар» ожил, у «Зенита» лучший календарь, «Спартак» был в шаге от катастрофы. Кто фаворит чемпионской гонки?

Супер, если Семак контролирует такие перепады в настроении. Но есть версия, что мотивация в раздевалке — единственная причина, почему Питер до сих пор не лидирует с большим отрывом. С «Динамо» точно придется возвращать режим, который активировался под «Краснодар». А уже дальше можно снова снижать градус. «Пари НН» на своем поле, Махачкала, путешествие в Ростов и домашний «Ахмат» — в топ-3 у «Зенита» самый комфортный календарь. Сравните с тем же «Спартаком»: ЦСКА, «Динамо», выезд в Воронеж и в Самару (к «Крыльям»), наконец, «Химки» дома.