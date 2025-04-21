Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с ЦСКА: большой вопрос, кто был ближе к победе

— Она всегда есть. Я не знаю, что это — обида или оценка того, что было. Слово «обида» точно сюда не подходит. С ЦСКА мы не забили, а с «Рубином» нам прилетело (улыбается). Хотелось, чтобы мы чаще в таких ситуациях добирали, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.