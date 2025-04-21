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Тренер «Крыльев» Осинькин — о матче с ЦСКА: большой вопрос, кто был ближе к победе

Главный тренер Крыльев Советов Игорь Осинькин считает, что его команда могла обыгрывать ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоялась накануне, 20 апреля, и завершилась вничью со счётом 1:1.

— С ЦСКА было много матчей, в которых мы могли выигрывать. Даже должны были в какой-то момент. Но мы их сыграли вничью или даже проиграли. Был один матч в Москве, в позапрошлом году, когда проиграли 0:4. Этот матч был сложный.

Был матч в прошлом году, когда мы 0:2 проиграли дома: быстрые голы Роши со стандартных положений немножечко нас придержали. В остальных матчах с ЦСКА я не могу сказать, что мы играли плохо. Как и вчера, кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос.

— Есть обида, что не реализовали свои моменты в конце?

— Она всегда есть. Я не знаю, что это — обида или оценка того, что было. Слово «обида» точно сюда не подходит. С ЦСКА мы не забили, а с «Рубином» нам прилетело (улыбается). Хотелось, чтобы мы чаще в таких ситуациях добирали, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
20.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Игорь Осинькин
Голы
ЦСКА
Секу Койта
(Виллиан Роша)
69′
Крылья Советов
Иван Сергеев
73′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
8′
46′
22
Милан Гайич
19
Рифат Жемалетдинов
57′
61′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
67′
20
Секу Койта
7
Алеррандро
76′
8
Артем Шуманский
90+3′
11
Тамерлан Мусаев
68′
9
Сауль Гуарирапа
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+8′
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
53′
25
Кирилл Печенин
5
Доминик Ороз
79′
15
Николай Рассказов
68′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
68′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
88′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
88′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
6
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти