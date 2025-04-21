«Зачем Латышонок при счете 1:0 тянул время? Питерцы сыграли на троечку». Орлов о матче «Зенит» — «Химки»

— Такой футбол называют валидольным. Но что меня прежде всего удивило? При счете всего лишь 1:0 Латышонок во втором тайме ловил мяч и не торопился начинать атаки, вводить его в игру. А тянул время! А в чем логика? Я этого совершенно не понял. Ну любая ошибка вблизи твоих ворот может привести к ответному голу — 1:1. И как быть?
Идем дальше. Столько было брака в передачах, технических огрехов! Зенитовцы никак не могли отдать хорошую последнюю передачу, не понимали друг друга. Вроде по замыслам атаки-то неплохие, но где конкретика? Где концентрация?
Игроки «Зенита» были чересчур раскрепощены. Думали: «Обязательно забьем еще». Но счет-то на табло. И в какой-то момент и «Химки» угрожали воротам Латышонка. Поэтому меня атакующая группа сине-бело-голубых не убедила. Выделить можно разве что Лусиано. Забил свой 10-й гол в сезоне, который оказался столь важным. А за что дали приз лучшему игроку Луису Энрике? Что он такого сделал? Я бы по игре выше поставил все-таки аргентинца. Он и старался в каждом эпизоде. Выкладывался.
В конце матча хозяева выглядели уже уставшими, многовато сил потратили. Тревожно. Впереди еще пять туров. И «Химки» действительно могли их наказать, сравнять счет. Было рискованно. Какой-нибудь штрафной, угловой — и…
Но кто все-таки научил Латышонка тянуть время, когда ты ведешь в счете в матче с «Химками»? Загадка… Скорее надо помогать атаке. Таков футбольный интеллект, менталитет игроков «Зенита», посмотрим, хватит ли им его для чемпионства. Сегодняшний футбол команды Семака вызвал много вопросов. Все как-то скромненько…
Игра Вендела? Да все средненько смотрелись. А у Глушенкова сколько неточных передач? Все сыграли на троечку. Владея преимуществом, должны забивать еще! А тут все могло закончиться довольно печально.
Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо — в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю… Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую.
Чемпионская гонка жива. Но все претенденты испытали проблемы в этом туре. Так, думаю, будет и дальше. Психология. Давление. Осталось всего-ничего. Цена любой осечки высока. Правда, я полагал, что «Зенит» после крупной победы над «Краснодаром» сыграет убедительнее, будет окрылен. Нет… Эх, какая же неточность при последнем пасе!
А впереди — выезд в Москву, к «Динамо», которое победило крепкий «Рубин». Будет непросто. Бело-голубые точно выйдут на этот поединок с должным настроем.
Нужно отдать должное «Спартаку» за характер. Вытащить такую игру с «Акроном» — дорогого стоит. Буквально вырвали три очка. А вот к качеству футбола красно-белых тоже есть вопросы.
«Краснодар» заслуживает добрых слов. Некоторые полагали, что после крупного поражения от «Зенита» «быки» раскиснут. Но нет. Смогли дожать «Ахмат». Значит, держат удар.
Беседовал: Виталий Айрапетов
Сергей Семак
Магомед Адиев
Лусиано Гонду
22′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти