«Зачем Латышонок при счете 1:0 тянул время? Питерцы сыграли на троечку». Орлов о матче «Зенит» — «Химки»

Выход на замену Соболева? У него почти не было удачных действий. Помните эпизод, когда Александр выиграл мяч в воздухе, отдал Глушенкову, а тот отпасовал направо — в свободную зону. Так почему же Соболев остановился и туда не побежал? Вроде этот ход напрашивался. Не знаю… Может, он просто хотел посмотреть, как будет решать эпизод Глушенков? Но сам-то ты должен поучаствовать в завершающей стадии атаки. Странно. Вообще он был каким-то невразумительным. Пользы не принес, не забил. Сработал вхолостую.