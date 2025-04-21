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Представитель Дзюбы: «Артем уже поставил новую цель — 250 голов»

Леонид Гольдман, представитель нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, рассказал о мотивации своего клиента продолжать карьеру футболиста.

Источник: ФК "Акрон"

В августе Дзюбе исполнится 37 лет.

«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артем получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера.

Так что ждем окончание сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба еще минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведет», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

Сейчас на счету Артема Дзюбы 238 голов в профессиональной футбольной карьере.

Акрон
2:3
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
23′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
29′
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
39′
Алекса Джурасович
61′
Эсекиэль Барко
90+4′
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
45+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
55′
24
Артем Дзюба
78′
6
Максим Кузьмин
45+3′
55′
65
Владимир Москвичев
15
Стефан Лончар
82′
35
Ифет Джаковац
90+1′
17
Солтмурад Бакаев
46′
7
Кирилл Данилин
77
Константин Савичев
34′
60′
14
Владимир Хубулов
Спартак
1
Илья Помазун
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
90+4′
35
Кристофер Мартинс
59′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
46′
9
Манфред Угальде
18
Наиль Умяров
46′
7
Пабло Солари
71′
11
Ливай Гарсия
82′
22
Михаил Игнатов
77
Тео Бонгонда
81′
56
Никита Массалыга
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
23
Фолы
17
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти