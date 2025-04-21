Представитель Дзюбы: «Артем уже поставил новую цель — 250 голов»

«Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует. Но главное — удовольствие, которое Артем получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера.



Так что ждем окончание сезона. Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба еще минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведет», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.