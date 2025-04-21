Шпрыгин — о крестном ходе вокруг «ВТБ Арены»: «Согласовали с Патриархией. Обсуждаем технические моменты»

«Планировали провести ход в сентябре прошлого года, но случился перенос. Сейчас мы согласовали с Патриархией, получили благословение. Мы хотели провести на этой неделе. Общались с представителями церкви — нам сказали, что эта неделя хорошая, праздничная. Общаемся с руководством стадиона, обсуждаем технические моменты — пока никаких препятствий не возникает.



Есть православная традиция — освящать дома, помещения. Для десятков тысяч динамовских болельщиков стадион является домом. Решаем, когда сможем провести. Важно, чтобы стадион был свободен от каких-то мероприятий в этот день — чтобы не было футбольного или хоккейного матчей. Как только все согласуем, я опубликую четкую информацию у себя в Telegram-канале», — сказал Шпрыгин «СЭ».