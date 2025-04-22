Руслан Пименов: Хочется сохранить большую часть команды и главного тренера

— Ребята бьются, выполняют установку тренера и хотят решить задачу остаться в РПЛ без стыков, а по возможности подняться выше. В принципе я не могу сказать, что они только в апреле хорошо себя показывают. Да, в марте были неприятные поражения от «Акрона» (0:2) и махачкалинского «Динамо» (0:4), но в то же время случилась и выездная ничья с «Краснодаром» (1:1). А после тех поражений все просто собрались, здорово выступили в матче с «Локомотивом», когда создавали моменты и, что самое важное, реализовывали их. Такие матчи очень полезны, поскольку придают уверенность игрокам. Они почувствовали себя более уверенно, и вот такой результат.