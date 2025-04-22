«Пари НН» пригласил Писарева в Нижний Новгород после слов о цели существования клуба

«Пусть приезжает в Нижний Новгород. Я его лично приглашаю в таком случае через ваше издание. Покажем ему город, область с 800-летней историей. Покажем ему наши достопримечательности. Познакомим с нашим замечательным народом. Съездим в Дивеево, прислонимся к мощам Серафима Саровского, то есть даже некоторое воцерковление проведем. Поэтому рассуждать, не понимая, для чего он нужен: вот как только он побывает в Нижнем Новгороде, думаю, что понимание придет.



Каждый пытается заработать какие-то политические и информационные очки на “Нижнем Новгороде”. Наша позиция такая: мы открыты для всех и уважаем всех. И неважно, человек топит за “Нижний Новгород”, любит этот регион, либо поддерживает другие команды и форматы. Мы любим и уважаем всех, вне зависимости от их статуса, регалий, знаков отличия и так далее», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».