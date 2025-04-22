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Сенников: «Зенит» больше критикуют за дорогих игроков, чем за отсутствие воспитанников

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников высказался о претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Источник: Чемпионат.com

«У “Зенита” буквально два-три своих футболиста, а остальные игроки — приходящие и уходящие. Наверное, команду больше критикуют за покупку дорогих футболистов, чем за отсутствие воспитанников. Хотя тот же “Спартак” берёт не самых дешёвых игроков. Если будет результат, тогда можно всё оправдать, кто и кого покупает.

“Краснодар” же изначально построил большую схему: у них отлично работает академия. Просто не все воспитанники могут попасть на уровень основной команды. Кто-то доходит, как Сафонов, Сперцян, Агкацев, Черников и другие. Но если ты хочешь выиграть первое место, в команде нужно иметь игроков топ-уровня, как Кордоба. У “быков” есть квалифицированная защита. У нас не хватает хороших центральных защитников, поэтому в топ-командах в основном на этой позиции играют иностранцы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 55 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 53 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (50).