Сенников: «Зенит» больше критикуют за дорогих игроков, чем за отсутствие воспитанников

«У “Зенита” буквально два-три своих футболиста, а остальные игроки — приходящие и уходящие. Наверное, команду больше критикуют за покупку дорогих футболистов, чем за отсутствие воспитанников. Хотя тот же “Спартак” берёт не самых дешёвых игроков. Если будет результат, тогда можно всё оправдать, кто и кого покупает.



“Краснодар” же изначально построил большую схему: у них отлично работает академия. Просто не все воспитанники могут попасть на уровень основной команды. Кто-то доходит, как Сафонов, Сперцян, Агкацев, Черников и другие. Но если ты хочешь выиграть первое место, в команде нужно иметь игроков топ-уровня, как Кордоба. У “быков” есть квалифицированная защита. У нас не хватает хороших центральных защитников, поэтому в топ-командах в основном на этой позиции играют иностранцы», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.