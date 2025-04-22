Тимощук назвал причину, из-за которой в «Зените» выступает мало воспитанников

«На каждый подготовительный и восстановительный сбор мы привлекаем игроков молодёжного состава. Мы хотим брать и развивать футболистов из академии, чтобы они как можно раньше начинали играть в первой команде. В недавнем матче с БАТЭ выходили воспитанники, мы их привлекаем на сбор. Всё зависит только от них, чтобы показать себя, зарекомендовать и зацепиться в основном составе», — приводит слова Тимощука Metaratings.