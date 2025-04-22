Александр Головин поздравил Дзюбу с его рекордами в РПЛ и сборной России

— Да, я видел. Давненько не списывались, не поздравлял, но вот поздравляю через тебя. Артём — большой молодец. За клуб ещё точно достаточное количество голов забьёт, — сказал Головин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.