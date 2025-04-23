«Спартак» еще в борьбе за золото. Но ему надо решить одну проблему

Ну и последнее. Даже без цифр очевидно (или даже с их минимальным анализом), что Барко и Угальде находятся не в самой лучшей форме. Манфред не забивает, а у Эсекьеля в последних встречах случаются прямо-таки затмения. Например, в играх против «Рубина» и «Динамо» Махачкала аргентинец совершил по пять потерь мяча в передачах — второй худший личный результат в сезоне. У Угальде совсем скомканная весна, в которой он то играет, то нет. Очень сомневаюсь, что Станкович не выпускает костариканца только по мотивам наличия Гарсии. Скорее всего, Манфред и в тренировочном процессе выглядел так себе.