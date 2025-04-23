Тимощук сделал выбор между победами «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА

«Лично для меня в турнирном плане важнее Кубок УЕФА. Но по ощущению европейского значения Суперкубок в то время для обладателя Кубка УЕФА считался выше, потому что ты обыгрываешь победителя Лиги чемпионов. Это была первая победа в Суперкубке в истории российского футбола и “Зенита”, — приводит слова Тимощука Metaratings.