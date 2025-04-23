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Тимощук сделал выбор между победами «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА

Тренер Зенита Анатолий Тимощук высказался о победах петербургского клуба в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

«Лично для меня в турнирном плане важнее Кубок УЕФА. Но по ощущению европейского значения Суперкубок в то время для обладателя Кубка УЕФА считался выше, потому что ты обыгрываешь победителя Лиги чемпионов. Это была первая победа в Суперкубке в истории российского футбола и “Зенита”, — приводит слова Тимощука Metaratings.

Анатолий Тимощук выступал за петербургский «Зенит» с февраля 2007 по июль 2009 года и с июля 2013 по июль 2015 года. Футбольную карьеру украинец завершил в феврале 2017 года в казахстанском «Кайрате». Также долгое время он выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Шахтёр».