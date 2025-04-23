Главный сюрприз весны в РПЛ. Как из аутсайдера превратиться в претендента на спасение

«Оренбург» до недавнего времени был скорее ближе к «Химкам». Хоть и с куда более стабильным спонсором. Порой резонировал за счёт громких решений в духе приглашения Томпсона или цитат бывшего спортивного директора Андреева. Порой обыгрывал топов и оставался в РПЛ. А ещё забирал игроков «Зенита», заслужив себе соответствующую репутацию. И так уж получилось, что в какой-то момент мало кто воспринимал клуб как самостоятельную единицу. Отсюда не самый высокий интерес в регионе и не появляющийся — во всей стране. Клуб мог спокойно докатить этот сезон на последнем месте. Вылетел бы — мало бы кто заметил бы. В конце концов, деньги частные, самарский переполох не грозит, так что обо всём этом быстро бы забыли. Но клубу дали шанс. И теперь пытаются улучшить то, что было до, добавив к этому современных красок.