Александр Мостовой прокомментировал перспективы «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ

«Спартак» я ещё не сбрасываю со счетов, хоть и отрыв пять очков от «Краснодара», который тоже может где-то оступиться. Сейчас у «Спартака» ключевая игра будет против ЦСКА. Если какая-то из этих двух команд проиграет, то тогда можно её, скорее всего, со счетов в борьбе за чемпионство убирать. До зимней паузы шансов у «Спартака» было больше, а сейчас есть потеря очков. Но мы верим, ждём и надеемся", — написал Мостовой в своём телеграм-канале.