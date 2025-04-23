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Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру команды перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру своей команды перед центральным матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Источник: Чемпионат.com

Игра состоится в субботу, 26 апреля, на домашнем поле красно-белых. Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Игра со “Спартаком” — самое большое дерби в стране, исторический матч. Самая важная, принципиальная игра. Уже настраиваемся на неё сразу после последнего матча с “Крыльями”. В последних 12 официальных матчах чемпионата и Кубка у нас восемь побед и четыре ничьи. Можно и лучше, но когда см смотришь на такой отрезок, смотрится неплохо.

Перед нами очень тяжёлый отрезок сезона. Сейчас “Спартак”, потом “Зенит” и “Ахмат”. Затем “Локомотив”: дерби, дерби, дерби», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.