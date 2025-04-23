Главный тренер ЦСКА Николич оценил игру команды перед матчем со «Спартаком»

«Игра со “Спартаком” — самое большое дерби в стране, исторический матч. Самая важная, принципиальная игра. Уже настраиваемся на неё сразу после последнего матча с “Крыльями”. В последних 12 официальных матчах чемпионата и Кубка у нас восемь побед и четыре ничьи. Можно и лучше, но когда см смотришь на такой отрезок, смотрится неплохо.



Перед нами очень тяжёлый отрезок сезона. Сейчас “Спартак”, потом “Зенит” и “Ахмат”. Затем “Локомотив”: дерби, дерби, дерби», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.