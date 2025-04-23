Марко Николич высказался о графике ЦСКА весной

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 48 очков за 25 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 55 очков. в ближайшем туре чемпионата России ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» на выезде в субботу, 26 апреля.