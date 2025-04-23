Сергей Юран: по-человечески хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Но на мой взгляд, в таких ситуациях больше опыта у «Зенита». Сейчас на первый план выйдет психология — насколько тренерский штаб сумеет довести команду до чемпионства. Впереди будут игры с более слабыми командами — это самые опасные матчи. На игры с ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком» игроков не нужно много настраивать. Кто пройдёт эти матчи более уверенно и не потеряет очки, тот и будет чемпионом«, — сказал Юран в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.