Сергей Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Сыграй «Акрон» мудрее второй тайм, думаю, «Спартаку» было бы очень сложно увезти даже одно очко. «Акрон» повёл в два мяча — сыграй на результат, удели больше времени обороне. Но это моё личное мнение. Ещё игроком я выходил с более слабыми соперниками с мыслями: «Свои мы забьём». Иногда не получалось, а вернуться в игру очень сложно. Есть пословица: «Как ты относишься к футболу, так и футбол к тебе относится». Поэтому с Махачкалой у «Спартака» получился такой результат.